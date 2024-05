Zizou Bergs à une marche du tableau final

Zizou Bergs s'est qualifié pour le 2e et dernier tour des qualifications au tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Rome, lundi en Italie. Le nouveau N.1 belge, classé 108e à l'ATP et 11e tête de série des qualifications, a écarté l'Américain Patrick Kypson (ATP 150). La partie s'est terminé sur le score de 4-6, 6-3, 6-4 après 2 heures et 6 minutes.