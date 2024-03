Thierry Neuville vire en tête après la seule spéciale de la journée

Neuville a bouclé les 4,84 km de la super spéciale de Kasarni en 3:19.9, soit un dixième de seconde plus rapide que son équipier estonien Ott Tänak (3:20.0). Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a pris la 3e place en 3:20.7. Le double champion du monde en titre a opté pour un programme partiel cette saison. Neuville profite de cette courte journée pour prendre la tête du rallye.

Deux boucles de trois spéciales seront courues vendredi et samedi. Le centre névralgique de la course est situé à Naivasha. Le Safari Rally se termine dimanche après-midi vers 14h15 à l'issue de la Powerstage longue de 10.53 km pour la sixième et dernière spéciale de la journée.