Un centre de formation au pilotage voit le jour sur le Circuit de Mettet

Le Royal Union Motor d'Entre-Sambre-et-Meuse (RUMESM) présidé par Freddy Tacheny célèbre son centenaire. Il a inauguré mercredi un nouveau centre de formation sur le circuit de Mettet. Il est présenté comme un nouvel outil de perfectionnement au pilotage auto et moto. Par ailleurs, e domaine complet comprenant le Circuit Jules Tacheny, le Dirt Track et le centre de formation s'appellera désormais MettetXP.

Yves Delforge, bourgmestre de Mettet, et Adrien Dolimont, Ministre Wallon du Budget et des Finances, des Infrastructures Sportives et des aéroports, étaient présents.

Ce projet dont les prémisses remontent à 2021 se veut ouvert à tous les publics, en plus des pilotes aguerris qui peuvent l'utiliser comme un outil de perfectionnement. Un budget de 1,2 million d'euros a été consacré à sa mise en place.