A Plouay, des championnats d'Europe de cyclisme dans l'ombre du Tour

Coincés entre de nombreux championnats nationaux ce week-end et le départ du Tour de France samedi, les championnats d'Europe de cyclisme ont trouvé refuge sur les terres de la Bretagne Classic, de lundi à jeudi à Plouay.

La compétition était prévue en septembre à Trente (nord de l'Italie), mais face au bouleversement des calendriers à cause de la pandémie de Covid-19, les organisateurs italiens ont reporté le rendez-vous à septembre 2021 et l'épreuve revient en Bretagne, quatre ans après les championnats de Plumelec, à une cinquantaine de kilomètres de Plouay.

Les épreuves ont été resserrées autour de la Bretagne Classic et du Grand Prix de Plouay féminin, prévus mardi, avec les contre-la-montre prévus lundi, l'épreuve sur route messieurs, mercredi, et celle sur route femmes, jeudi.

Lundi, les femmes seront les premières à l'élancer à partir de 14H30 (12H30 GMT) sur le circuit de 25,6 km, avant les hommes à partir de 16H10 (14H10 GMT).

Si la championne du monde néerlandaise Annemiek van Vleuten fait figure de favorite parmi les dames, la chute spectaculaire du jeune prodige belge Remco Evenepoel, victime d'une fracture du bassin le 15 août sur le Tour de Lombardie, laisse un plateau plus ouvert.

Son compatriote recordman de l'heure Victor Campenaerts pourrait conserver le titre pour la Belgique, mais l'Italien Eduardo Affini ou le Suisse Stefan Küng pourraient avoir leur mot à dire.

Et le Français Rémi Cavagna, sacré champion de France de la discipline vendredi à Grand-Champ mais pas aligné sur le Tour de France, espère un déclic.

"Il y a un maillot à aller chercher. Je vais donner le meilleur de moi-même pour viser le podium", a-t-il déclaré vendredi.

Dans l'épreuve sur route, le plateau s'annonce aussi intéressant, avec des absents du Tour mais aussi des coureurs qui s'aligneront avant de gagner Nice pour le départ de la Grande boucle trois jours plus tard, comme les Italiens Matteo Trentin, champion d'Europe 2018, et Giacomo Nizzolo, vainqueur du classement par points du Giro en 2015 et 2016.

L'Allemand Pascal Akermann, le Belge Oliver Naessen, le Néerlandais Mathieu van der Poel ou encore le Français Benoît Cosnefroy pourraient aussi jouer les premiers rôles.