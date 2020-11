Alvarado championne d'Europe après "la course la plus difficile de la saison"

(Belga) Ceylin del Carmen Alvarado est la nouvelle championne d'Europe de cyclo-cross, un an après son titre chez les espoirs. "C'était la course la plus difficile de la saison, j'étais épuisée à l'arrivée", a-t-elle déclaré après la course.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée où elle a battu sa compatriote Annemarie Worst au sprint, Alvarado a eu besoin de quelques minutes pour retrouver ses esprits. "Il n'y a pas encore eu beaucoup de cross cette année mais c'était la course la plus difficile de la saison", a-t-elle confié. "Ce n'était pas facile de faire la différence. Finalement, j'ai pu décrocher la victoire mais c'était très serré." "Je suis très contente d'avoir pu participer à cet Euro car de nombreuses courses ont déjà été annulées. C'est une saison particulière et il faut saisir chaque opportunité qui se présente. Je pense qu'il y aura encore des courses annulées donc il faut essayer de prendre tout ce qui est possible." (Belga)