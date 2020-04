Coronavirus: Philippe Gilbert mis à l'amende pour avoir roulé à vélo dans les rues de Monaco

Philippe Gilbert a reçu une amende de cent euros pour avoir enfreint les règles du confinement à Monaco.

Le cycliste belge a été arrêté par la police locale alors qu'il roulait dans les rues monégasques. L'ancien champion du monde l'a raconté au média local Monaco Info dimanche dernier.

Contrairement à la Belgique, les cyclistes ne peuvent pas rouler dehors en France et à Monaco afin d'endiguer la pandémie de Covid-19.

Le coureur de l'équipe Lotto Soudal a avoué avoir "trouvé un tour de 11 kilomètres" à l'intérieur du territoire monégasque, qu'il effectuait "trois ou quatre fois d'affiliée afin de prendre l'air pendant une petite heure".

Si la pratique du vélo a été un temps tolérée pour les cyclistes professionnels sur le Rocher, la situation a ensuite évolué.

Le Remoucastrien a facilement accepté cette amende, insistant sur le fait que "la loi était la même pour tous". "En tant que personne publique, nous devons montrer l'exemple. On a rangé le vélo et on se restreint à des séances sur rouleaux", a-t-il expliqué dans l'émission 'Réseau Malizia'.