Décès de Davide Rebellin - Le Tour d'Italie annule la présentation du nouveau maillot rose

(Belga) La présentation du nouveau maillot rose, que portera le leader du Tour d'Italie 2023, prévue mercredi à Milan, a été annulée à la suite du décès de Davide Rebellin dans un accident. "Je pense que c'est un choix nécessaire", a confié Mauro Vegni, directeur de la course, cité par la Gazzetta dello Sport, quotidien qui appartient au groupe RCS, l'organisateur du Giro. L'événement a été remplacé par une minute de silence.

"Nous ne pouvons pas faire la fête un jour de deuil", a ajouté Vegni. "Les invités arrivaient, mais ce n'est pas possible de célébrer un événement. C'est un moment qui nous touche tous de près. Nos pensées vont à Davide et à sa famille en ce terrible moment." Rebellin avait porté le maillot rose pendant six jours en 1996, année où il a remporté sa seule étape sur les routes du Giro. "Mes pensées vont à un homme qui a traversé tant d'années dans le cyclisme et qui nous a donné tant de moments de joie. Il a suivi le même chemin que nous sur les routes d'Italie. Ces 51 ans démontraient comment il avait réussi à vaincre l'âge. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu un cycliste d'une telle longévité, mais cela faisait partie de sa façon d'interpréter le cyclisme." Rebellin est décédé mercredi dans un accident, renversé par un camion. Il avait disputé sa dernière course le 16 octobre dernier à la Veneto Classic, terminant 30e. (Belga)