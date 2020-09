Flèche Wallonne - Pas d'ancien vainqueur mais le vainqueur du Tour au départ de la 84e édition

(Belga) C'est ce mercredi qu'a lieu la 84e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour) qui reliera Herve au Mur du Huy sur une distance de 202 km. Traditionnellement organisée au printemps, la classique wallonne a été déplacé à l'automne, coronavirus oblige, et constitue cette année le premier volet des classiques ardennaises.

Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde et Philippe Gilbert, vainqueurs ensemble de sept des neuf dernières éditions de la Flèche Wallonne, ne seront pas au départ de la course mercredi. Par contre, Tadej Pogacar, Michal Kwiatkowski, Marc Hirschi et Tom Dumoulin, tous protagonistes sur les routes du Tour de France, seront présents. Double tenant du titre, Julian Alaphilippe est devenu dimanche champion du monde. Dans la foulée de son sacre, le Français a décidé de faire l'impasse sur la Flèche afin de se préparer pour Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), Monument qu'il désire ardemment remporter. Quintuplue vainqueur, l'Espagnol Alejandro Valverde a lui aussi décidé d'abandonner la Flèche Wallonne pour se concentrer sur La Doyenne. Philippe Gilbert, lauréat en 2011, dispute lui le BinckBank Tour cette semaine. Le Danois Jakob Fuglsang, 2e en 2019 derrière Alaphilippe, débutera samedi le Tour d'Italie. Les organisateurs pourront malgré tout se consoler avec la présence de Tadej Pogacar. Récent vainqueur du Tour, il avait terminé 53e l'année dernière pour ses débuts. On attendra cette fois davantage du grimpeur slovène, qui a encore impressionné aux Mondiaux lors d'un long raid en solitaire dans le final. Le Suisse Marc Hirschi, vainqueur d'une étape et souvent aux avant-postes sur le Tour, pourrait lui aussi animer la course, à l'instar des Sud-Américains Sergio Higuita et Jhonatan Narvaez, du Polonais Michal Kwiatkowski et du Canadien Michael Woods. Côté belge, les regards seront tournés vers Tim Wellens et Dylan Teuns, 3e en 2017. Le successeur d'Alaphilippe sera connu après 202 kilomètres de course au départ de Herve. L'arrivée sera jugée, comme d'habitude, au sommet du Mur de Huy. (Belga)