C'est une image que l'on n'aurait jamais imaginée. Mercredi, la course féminine de la Flèche Brabançonne a été marquée par un incident très rare et pour le moins étonnant. En effet, la coureuse lituanienne Olivija Baleisyte s'est perdue en route avant de terminer sa course sur le ring de Bruxelles.

En réalité, elle a été distraite et a manqué une sortie sur le parcours. Résultat: un automobiliste l'a surprise sur la bande de droite du ring de Bruxelles, au milieu de la circulation, là où les vélos ne sont pas du tout supposés rouler. Consciente du danger, elle a finalement quitté le ring pour abandonner quelques minutes plus tard. Des images qui sont absolument incroyables.

Au niveau sportif, c'est finalement l'Américaine Ruth Winder qui l'a emporté, devant Demi Vollering.