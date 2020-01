Inquiétude autour de Chris Froome, forcé de quitter le stage d'Ineos après deux jours

Chris Froome, victime d'une lourde chute en juin dernier, peine à retrouver la forme. Le coureur britannique, en stage avec Ineos, a même dû renoncer après deux jours d'entraînement. De quoi faire naître de sérieuses inquiétudes.

Le 12 juin dernier, Chris Froome chutait lourdement lors d'une reconnaissance au Critérium du Dauphiné. Un accident grave, qui le privera de Tour de France. Sa convalescence, longue et sérieuse, l'aura amené à reconsidérer son calendrier 2020. Le coureur espérait revenir rapidement, mais les choses ne vont pas dans le bon sens.

L'Equipe nous apprend ce dimanche que Froome, engagé chez Ineos, a dû renoncer à son stage après seulement deux jours d'entraînement le mois dernier. Les conditions de sa rééducation sont assez floues et la date de son retour semble de plus en plus imprécise.

La question est la suivante: le Britannique retrouvera-t-il un jour le niveau qu'était le sien auparavant ? Sera-t-il apte à courir au Tour de France l'été prochain ? Ineos n'a rien communiqué à ce sujet. Le monde du cyclisme, lui, attend des nouvelles rassurantes.