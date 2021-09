La 5e étape pour David Gaudu, Joao Almeida remporte le général

(Belga) Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a ajouté la 81e édition du Tour du Luxembourg (2.Pro) à son palmarès au terme de la 5e et dernière étape, remportée par David Gaudu (Groupama-FDJ), entre Mersch et Luxembourg-Ville sur 183.7 km samedi.

Dès le début de course, quatre coureurs s'isolaient en tête avec Kenny Molly (Bingoal-Pauwels Sauces WB), Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix), l'Américain Ben King (Rally Cycling) et le Norvégien Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling Team). Les hommes de tête, qui avaient perdu Molly, assuré de remporter le classement du meilleur grimpeur, étaient finalement repris à 21 km de l'arrivée. Les équipes de favoris s'installaient à l'avant du peloton et la dernière bosse du jour écrémait le peloton. David Gaudu profitait d'un moment de flottement entre les favoris pour attaquer à 500 mètres de l'arrivée. Le Français résistait pour s'imposer devant Joao Almeida et Pierre Latour (TotalEnergies) Après le classement général du Tour de Pologne en août dernier, Almeida remporte son deuxième tour de la saison. Il termine avec 46 secondes d'avance sur Marc Hirschi (UAE Emirates) et 1:05 sur son équipier Mattia Cattaneo. Le Portugais succède à l'Italien Diego Ulissi au palmarès de la course à étapes luxembourgeoise. Greg Van Avermaet est le dernier vainqueur belge en 2017.