Laurens Sweeck s'impose à Merksplas au Superprestige de cyclocross

(Belga) Laurens Sweeck s'est adjugé la 3e manche du Superprestige de cyclocross, samedi à Merksplas. Le pensionnaire de l'équipe Crelan-Fristads s'est imposé devant le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) et Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal). C'est la quatrième victoire de la saison pour Sweeck, qui a aussi conforté sa position de leader de ce trophée de régularité.

C'est aussi la troisième victoire de rang pour Sweeck, déjà victorieux à Maasmechelen et Beekse Bergen en Coupe du monde ainsi qu'à Niel en Superprestige. Quatrième samedi, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) avait emporté la manche d'ouverture fin octobre à Ruddervoorde. Pour son retour dans les labourés et sa première avec son maillot arc-en-ciel de champion du monde, Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a pris la septième place. Il sera également présent dimanche à Overijse, en Coupe du monde. Chez les dames, c'est la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado qui s'est imposée en solitaire. Elle a devancé de 18 et 26 secondes ses compatriotes Denise Betsema et Inge van der Heijden. La 4e des huit manches du Superprestige se déroulera le 3 décembre à Boom. Le lendemain aura lieu la 8e manche de Coupe du monde à Anvers, qui marquera le retour dans les labourés de Wout van Aert. (Belga)