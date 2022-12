Le cycliste italien Davide Rebellin, 51 ans, est décédé, percuté par un camion

Le cycliste italien Davide Rebellin, qui venait de mettre un terme à sa carrière à 51 ans, est décédé dans un accident, a confirmé son équipe, Work Service Vitalcare Vega, mercredi. Rebellin a été renversé par un camion à Montebello Vicentino, dans la province de Vicence, ont expliqué différents médias italien.

Selon le quotidien local "Il Gazzettino", le camion, quittait la bretelle d'autoroute toute proche et a renversé le cycliste, qui circulait sur son vélo. L'homme au volant ne s'est pas arrêté et a pris la fuite, mais, précise le média, on ne sait pas encore s'il s'est rendu compte ou non de ce qui s'est passé.

Les carabiniers s'efforcent de reconstituer les circonstances de l'accident et de retrouver le conducteur. Rebellin avait débuté sa carrière professionnelle en 1992 dans l'équipe GB-MG Boys Maglificio.

Il a remporté 61 victoires au cours de sa longue carrière, s'imposant notamment à Liège-Bastogne-Liège (2004), la Flèche wallonne (2004, 2007 et 2009), la Clasica San Sebastian (1997), le Championnat de Zurich (1997) et l'Amstel Gold Race (2004) dans les courses d'un jour et à Paris-Nice (2008) et Tirreno-Adriatico (2001) dans les courses par étapes.