Le geste totalement fou d'un gardien qui a failli tuer l'attaquant adverse (vidéo)

Il est des gestes qui n'ont rien à faire sur un terrain de foot, celui-ci en fait partie.

Dans un match du championnat d'Ethiopie qu'il n'a pas été possible de dater entre Saint-Georges (le champion national en titre) et une autre équipe du championnat.

Alors que le gardien s'empare du ballon avec quelques difficultés, il va se lancer dans un salto en voyant qu'un attaquant de Saint-Georges se dirige vers lui.

Le geste a surpris l'attaquant (et certainement les autres joueurs également) qui tente de l'éviter, mais manque de chance, il se prend le pied et les crampons du gardien dans le torse.

Sous le choc et la douleur, l'attaquant s'effondre et les secours se précipitent pour l'aider. Sur les images de la vidéo, on aperçoit les secouristes faire un massage cardiaque au joueur qui a donc manqué de jouer le dernier match de sa vie.