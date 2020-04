(Belga) Le Tour de France aura la priorité dans la réalisation d'un nouveau calendrier cycliste. L'Union cycliste internationale (UCI) et les équipes WorldTour sont d'accord pour dire que le Tour de France est indispensable. Sans le Tour, de nombreuses formations seraient confrontées à de sérieux problèmes financiers.

L'objectif est également de trouver une place au calendrier pour le Giro, la Vuelta et les cinq monuments (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie). L'UCI veut absolument maintenir les dates des championnats du monde, prévus du 20 au 27 septembre à Martigny en Suisse. Mercredi, l'UCI a annoncé la suspension de la saison jusqu'au 1er juin. Selon une déclaration dans les médias italiens de Renato Di Rocco, le vice-président de l'UCI, il y a trois dates possibles pour la reprise de la saison: 1er juillet, 15 juillet et 1er août. Actuellement, la Grande Boucle doit s'élancer le 27 juin à Nice. Il devient de plus en plus improbable que cette date soit maintenue, mais, selon Di Rocco, les organisateurs veulent attendre jusqu'au 15 mai avant de prendre une décision. Un Tour sans spectateur est également une option. (Belga)