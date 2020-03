Nicolas Portal, grand nom du cyclisme, est décédé à l'âge de 40 ans

Nicolas Portal, l'ancien coureur cycliste français devenu en 2013 directeur sportif de l'équipe britannique Sky, devenue l'an denrier Ineos, est décédé mardi d'une crise cardiaque, rapportent plusieurs médias européens. Il était âgé de 40 ans.

En 2013, le plus jeune directeur sportif présent sur le Tour de France avait mené le Britannique Chris Froome au premier de ses quatre succès dans la Grande Boucle. Il allait être associé à tous les succès de Sky sur le Tour de France remporté par Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019), six sur les sept dernières années.

En tant que coureur professionnel (entre 2001 et 2010), il avait décroché un succès dans la 3e étape du Critérium du Dauphiné en 2004.