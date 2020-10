Nikolas Maes met un terme à sa carrière

(Belga) Nikolas Maes a décidé de mettre un terme à sa carrière à 34 ans. Le coureur de Lotto Soudal l'a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux.

"Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont soutenues durant mes 14 ans de carrière, en particulier mon fils et ma femme. C'était une période fantastique mais maintenant j'attends avec impatience une nouvelle phase de ma vie et je me réjouis de réaliser mes futurs projets!", a-t-il écrit. Maes avait débuté sa carrière en 2006 chez Chocolat Jacques - Topsport Vlaanderen. Il est ensuite passé chez Quick Step en 2010 puis chez Lotto Soudal, son équipe actuelle, en 2017. En 2013, le Flandrien a remporté la plus belle victoire de sa carrière au World Ports Classic. Il a également remporté une étape du Tour de Burgos en 2009 et le classement du meilleur jeune au Tour du Qatar en 2011. En début d'année, il a été touché par un drame familial lorsque son deuxième fils est décédé juste avant la naissance. Dans la foulée, Remco Evenepoel avait dédié sa victoire d'étape au Tour d'Algarve à toute la famille Maes. (Belga)