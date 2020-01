Nouvelle dénomination de l'équipe du Néerlandais Mathieu van der Poel

(Belga) Ne dites plus Corendon-Circus, mais bien Alpecin-Fenix lorsqu'il s'agit de nommer l'équipe au sein de laquelle évolue Mathieu van der Poel. La formation de cyclocross accueille deux nouveaux sponsors qui figueront déjà sur le maillot du Néerlandais au départ du Grand Prix Sven Nys mercredi, sixième des huit épreuves du Trophée AP Assurances de cyclocross mercredi à Baal.

L'équipe de Philip et Christoph Roodhooft a pu s'associer avec une marque allemande de shampoing et est une entreprise italienne de matériaux d'intérieur pour accroître son budget. Une présentation officielle est prévue le 3 janvier avec le rappel certainement déjà des ambitions de Mathieu van der Poel, 24 ans, qui veut conserver son titre mondial en cyclocross, jouer un rôle dans les classiques printanières sur route et chasser l'or olympique en mountainbike avant de prendre le départ du Tour d'Espagne. Le maillot est teinté de bleu et est porté notamment aussi par la Néerlandaise Ceylin Alvarado. (Belga)