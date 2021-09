Odd Christian Eiking, une semaine en rouge à la Vuelta, rejoint EF Education

(Belga) Membre de l'équipe cycliste belge Intermarché - Wanty-Gobert depuis 2018, le Norvégien Odd Christian Eiking va quitter la formation de Jean-François Bourlart. Leader du dernier Tour d'Espagne pendant une semaine, il roulera en 2022 sous les couleurs d'EF Eudacation-Nippo, a annoncé l'équipe américaine.

"J'ai besoin d'être dans un endroit où je peux me développer et grandir. EF semble parfait pour moi. Le groupe a l'air très bon et j'ai envie d'en faire partie", a dit Eiking, cité par sa future équipe. Septième de la Classique Saint-Sébastien et 2e du Tour de Norvège, Eiking a porté le maillot rouge de leader de la Vuelta pendant sept jours. "Cela m'a changé en tant que coureur, m'a donné davantage confiance en voyant qu'il était possible de rester au contact des meilleurs. Je veux continuer sur cette voie", a-t-il assuré. Jonathan Vaughters n'a pas hésité au moment de faire signer Eiking. "Il ne voulait pas parler de contrat tant qu'il n'avait pas fait ses preuves en courses. Je me suis dit qu'il avait du cran pour refuser une offre et d'abord montrer sa valeur. Très peu de coureurs feraient ça", a expliqué le directeur général de la formation WorldTour américaine. "C'est une attitude qui devrait lui permettre d'aller loin." Eiking, 26 ans, compte trois victoires chez les professionnels, dont la dernière remonte à 2019 et un succès d'étape sur le Tour de Norvège. (Belga)