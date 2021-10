Roman Kreuziger pend son vélo au clou et devient directeur sportif chez Bahrain Victorious

(Belga) Roman Kreuziger mettra un terme à sa carrière de coureur en fin de saison. Le Tchèque, âgé de 35 ans, entamera une nouvelle carrière de directeur sportif au sein de l'équipe Bahrain Victorious la saison prochaine, a indiqué vendredi la formation WolrdTour.

"Je connais de nombreux membres de l'équipe, des coureurs et des membres du staff", dit Roman Kreuziger dans un communiqué de Bahrain Victorious. "Il y a un 'winning spirit' dans l'équipe et je ferai de mon mieux pour contribuer à obtenir les résultats que nous voulons. Mon leitmotiv est simple: travailler dur et être professionnel, sur et en dehors de la route. Après toutes ces années dans le peloton, je suis pratiquement sûr que ça fonctionne". Passé professionnel en 2006, Roman Kreuziger, membre cette saison de la formation Gazprom - RusVelo, a décroché 15 victoires au cours de sa carrière. À son palmarès figurent notamment le Tour de Suisse 2008, le Tour de Romandie 2009, la Clasica San Sebastian 2009, une étape du Giro 2012 et l'Amstel Gold Race 2013. Il a aussi pris part à 10 grands tours, terminant 5e du Tour de France 2013 et 5e et meilleur jeune du Tour d'Italie 2011.