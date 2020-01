Six Jours de Berlin - Moreno De Pauw met un point final à sa carrière sur une victoire aux Six Jours de Berlin

(Belga) Moreno De Pauw et le Néerlandais Wim Stroetinga ont remporté les Six Jours de Berlin de cyclisme sur piste, qui se sont achevés mardi soir dans la capitale allemande. Le duo belgo-néerlandais , 4e avant cette dernière journée, s'impose avec 505 points devant les Danois Marc Hester et Oliver Wulff (495) et le Français Morgan Kneisy et l'Allemand Theo Reinhardt (480).

Moreno De Pauw met donc un terme à sa carrière en beauté, lui qui disputait à Berlin la dernière course de sa carrière. Il s'était déjà imposé en 2016 à Berlin, avec Kenny De Ketele. De Pauw et De Ketele avaient aussi remporté six autres Six Jours, dont ceux de Copenhague début février et les Six Jours de Gand en 2017. Avec De Ketele, De Pauw s'est aussi adjugé le bronze aux Mondiaux 2017 et le bronze à l'Euro 2016. Bryan Boussaer et l'Allemand Moritz Malcharek terminent 16e à 18 tours des vainqueurs avec 179 points. (Belga)