Toon Aerts gagne à Louvain

(Belga) Toon Aerts (Telenet - Baloise Lions) a remporté samedi le cyclocross de Louvain, comptant pour les Rectavit Series. Il a devancé, dans un sprint à trois, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) et son équipier néerlandais Lars van der Haar.

Aerts s'était déjà imposé l'an passé à Louvain. Les Rectavit Series se composent de cinq épreuves. Il n'y a pas de classement général. Mathieu van der Poel et Wout van Aert n'étaient pas au départ de cette quatrième manche. Tous deux ont entamé leur saison sur route. Dimanche, le Prix de Clôture d'Oostmalle est au programme. Chez les dames, la Néerlandaise Denise Betsema s'est imposée après un long solo. Partie à la mi-course, elle a devancé sa compatriote Annemarie Worst et la championne de Belgique Sanne Cant. (Belga)