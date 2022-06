Tour de France: Froome retenu par l'équipe Israël PT

Chris Froome, le Britannique quadruple vainqueur de l'épreuve qui cherche à redevenir pleinement compétitif, a été retenu mercredi par l'équipe Israël PT pour le Tour de France qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague.

Froome, 37 ans, a remporté le Tour en 2013, 2015, 2016 et 2017. Troisième en 2018, il ne s'est plus présenté au départ ensuite, en raison de sa grave chute de juin 2019 et du long rétablissement nécessaire.

"J'ai travaillé exceptionnellement dur cette année et j'ai hâte de tout donner. Nous avons un super groupe de coureurs", a déclaré Froome, cité par sa formation, avant sa dixième participation à l'épreuve.

L'équipe israëlienne jouera l'expérience dans le Tour avec le Danois Jakob Fuglsang (37 ans), troisième du récent Tour de Suisse, et le Canadien Michael Woods (35 ans).

"La principale priorité pour nous est de gagner une étape", a estimé le directeur de l'équipe, Kjell Carlström. "Nous voulons également garder des options ouvertes et voir ce qui peut être possible en termes de lutte pour le maillot de leader comme nous l'avons fait l'année dernière, lorsque Michael Woods s'est battu pour le maillot de la montagne".

"Commencer le Tour de France dans mon pays d'origine sera pour moi une expérience unique", s'est félicité Fuglsang, désigné au rôle de leader. "Après ma victoire au Mercan'Tour et ma troisième place au général du Tour de Suisse, je me sens prêt à affronter ce Tour".

L'équipe Israël PT au Tour de France (1er au 24 juillet):

Jakob Fuglsang (DEN), Michael Woods (CAN), Chris Froome (GBR), Daryl Impey (RSA), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Omer Goldstein (ISR)