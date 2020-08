Tour de France: Pinot a "mal partout mais rien de cassé"

Le Français Thibaut Pinot, tombé samedi à 3 kilomètres de l'arrivée de la première étape du Tour de France, a "mal partout mais rien de cassé", a-t-il assuré dimanche au départ de la 2e étape à Nice.

"Ca va, j'ai connu meilleur réveil. J'ai un peu mal partout ce matin mais rien de cassé donc la route continue", a voulu rassurer le leader de Groupama-FDJ, après une nuit à panser ses plaies comme une bonne partie du peloton, dont peu de membres ont échappé à la succession de chutes de la 1re étape, disputée en grande partie sous la pluie.

"Il y a beaucoup de courbatures sur le côté droit, j'ai un hématome dans le dos parce qu'un concurrent m'est rentré dedans sur ma chute", a détaillé le vainqueur du Tourmalet sur le Tour 2019.

"C'est plus ça qui m'inquiète, même si l'hématome est dans le dos", a ajouté le héros malheureux de la dernière Grande Boucle.

Concernant le traumatisme à l'un de ses genoux, diagnostiqué par son équipe, Thibaut Pinot "espère qu'à chaud, ça va aller mieux".

"Même mon corps, une fois que j'aurai roulé, ça va se déverrouiller un peu", a pronostiqué le leader de Groupama-FDJ qui a répété avoir "vécu une de (s)es pires journée sur le vélo" la veille avec du "stress toute l'étape".

"A la télé, vous n'avez pas vu toutes les chutes, il y en avait à tous les virages", a insisté Pinot. Celles-ci ont déjà coûté à trois hommes le Tour de France: l'ex-champion du monde belge Philippe Gilbert (Lotto), à la rotule gauche fracturée, l'ancien lauréat de Paris-Roubaix, John Degenkolb (Lotto), arrivé hors délai après avoir été projeté au sol, et l'Espagnol Rafael Valls (Bahrain), fémur droit cassé.

Equipier de luxe de l'un des favoris du Tour, Primoz Roglic, le Néo-Zélandais George Bennett est aussi allé à terre la veille et même deux fois: "Mes blessures sont seulement superficielles et ne me ralentiront pas sur le vélo", a relativisé le grimpeur de Jumbo dimanche avant le départ. "Tom (Dumoulin) et Primoz sont restés sur le vélo et n'ont pas perdu de temps. On est toujours dans une bonne position".

Au sein du peloton, plus ou moins éclopé, le sprinteur sud-africain de NTT Ryan Gibbons a eu moins de chance: "Je suis arrivé avec une côte cassée à soigner au côté gauche et je suis tombé à nouveau sur ce côté et au même endroit", a expliqué le Sud-Africain.

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain), qui souffre lui aussi d'une côte cassée, prend également le départ. Avec pour seule option de serrer les dents suivant l'expression de Gibbons: "Il n'y a rien à faire pour une côte cassée, juste endurer la douleur."