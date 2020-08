Tour de France: voici les 17 Belges qui prendront le départ de l'épreuve

Dix-sept coureurs belges prendront le départ du Tour de France samedi à Nice, soit quatre de moins qu'en 2019 à Bruxelles. Certains rêvent de victoire d'étape et d'autres seront avant tout au service de leur leader.



Du côté belge, aucun coureur ne devrait se mêler à la lutte pour le classement général. Parmi les absents de marque, on notera celles de Dylan Teuns, vainqueur à la Planche des Belles Filles en 2019, et de Tim Wellens, blessé à l'entraînement. Pas encore prêt après une infection virale, Serge Pauwels ne prendra pas non plus le départ samedi à Nice. La liste des Belges présents lors de la 107e édition peut être divisée en différentes catégories : les attaquants, les débutants et les lieutenants.

Les attaquants: Greg Van Avermaet (CCC) a déjà remporté deux étapes sur le Tour de France et a porté deux fois le maillot jaune. L'année dernière, il avait dû se contenter de places d'honneur avec notamment une 3e place à Gap. Cette année, plusieurs étapes conviennent au champion olympique, dont celle d'ouverture à Nice, à condition qu'elle ne se termine pas au sprint. La sixième étape, avec une arrivée au Mont Aigoual, lui convient également. Comme Van Avermaet, Thomas De Gendt a également remporté deux étapes sur le Tour, dont une en 2019. Le coureur Lotto Soudal espère ajouter une troisième victoire cette année. "J'espère que j'aurai plus de liberté qu'au Dauphiné où tout le monde sprintait dans ma roue dès que j'attaquais", a déclaré De Gendt qui sera certainement plus en vue dans les deuxième et troisième semaines. En effet, il travaillera en début de course pour le sprinteur maison Caleb Ewan. Tiesj Benoot, passé de Lotto Soudal à Sunweb, a déjà décroché une victoire d'étape et une deuxième place au général à Paris-Nice avant l'interruption de la saison. Reste à voir dans quelle condition physique il sera après son abandon au Dauphiné à cause de problèmes au dos. Il doit permettre à Sunweb de remporter des étapes en l'absence du sprinteur australien Michael Matthews. Jasper Stuyven sera lui un des leaders de Trek-Segafredo avec Bauke Mollema et Richie Porte. Après sa troisième place à Epernay en 2019, Stuyven, vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad, voudra décrocher sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle. Oliver Naesen va recevoir davantage de libertés cette année chez AG2R-La Mondiale, qui ne vise plus le maillot jaune malgré la présence de Romain Bardet. "Nous voulons remporter des étapes, je pourrai donc davantage tenter ma chance", a commenté Naesen. Wout van Aert avait également remporté une étape en 2019 mais pourrait devoir davantage se mettre au service de l'équipe Jumbo-Visma cette année. Avec Primoz Roglic et Tom Dumoulin, la formation ne vise rien d'autre que la victoire finale. "Mais si une opportunité se présente et qu'elle n'entrave pas les intérêts de l'équipe, Wout sera autorisé à tenter sa chance pour une victoire d'étape", a précisé le directeur sportif Merijn Zeeman. Laissé à la maison l'année dernière par Deceuninck-Quick Step, Philippe Gilbert sera cette fois de la partie avec Lotto Soudal. Le Remoucastrien aura déjà une belle carte à jouer pour le maillot jaune samedi lors de la première étape à Nice. "Mais je ne serai pas le seul", avait-il déclaré à l'issue du Tour de Wallonie. "Un quart du peloton veut gagner cette étape donc ce sera difficile."

Les débutants: Ben Hermans va faire ses débuts sur le Tour à 34 ans. Le Limbourgeois ne devait initialement pas disputer la Grande Boucle mais prendra finalement le départ pour l'équipe Israël Start-Up Nation. Avant l'arrivée du Britannique Chris Froome la saison prochaine, Hermans devra saisir les opportunités qui se présentent, lui qui est à l'aise quand la route s'élève. En 2018 et 2019, il s'était illustré en remportant le Tour d'Autriche, disputé en même temps que le Tour de France. Il doit maintenant confirmer ses dispositions contre les meilleurs grimpeurs du peloton. Tom Van Asbroeck est lui le second Belge de l'effectif d'Israël Start-Up Nation. Après quatre grands tours, il tentera de faire aussi bien que sur le Tour d'Espagne 2017, où il avait terminé 3e de la 4e étape. Un peu court dans un sprint massif, il peut tirer son épingle du jeu en cas d'arrivée d'un petit groupe. Après une Vuleta, Steff Cras (Lotto Soudal) va continuer son développement sur les routes du Tour. Cinquième du Tour de l'Avenir 2017 remporté par Egan Bernal, il constitue un des grands talents belges en montagne. Frederik Frison, âgé de 28 ans, a profité du retrait de Tim Wellens pour intégrer l'effectif Lotto Soudal, où il occupera un rôle d'équipier pour son second grand tour après le Giro 2018.

Les lieutenants: Jens Debusschere disputera son 4e Tour de France et sera au service de Bryan Coquard, sprinteur attitré de la formation française B&B Hotels - Vital Concept. Après un an d'absence, Tim Declercq fait son retour dans la sélection de Deceuninck - Quick Step. Le Belge espère rallier Paris, lui qui avait dû jeter l'éponge en 2018 en raison de problèmes d'estomac. Son rôle sera de mener le peloton afin de contrôler les échappées lors des journées dédiées aux sprinteurs, préparant le terrain pour l'Irlandais Sam Bennett. Toujours chez Deceuninck - Quick Step, Dries Devenyns devra lui rester aux côtés de Julian Alaphilippe. Pourtant à l'aise sur de nombreux terrains, Devenyns a placé l'intérêt de l'équipe et de son leader français avant le sien. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) va lui débuter son 3e Tour. D'abord au service d'André Greipel, il accompagne désormais Caleb Ewan, vainqueur à trois reprises en 2019, et constitue un étage important du train de l'Australien. Arrivé chez EF Pro Cycling début 2020, Jens Keukeleire aborde sa 5e Grande Boucle. "Je sais ce qui m'attend, même si cette saison s'annonce bien différente. C'est la plus grande course de l'année et je l'attends avec impatience", a déclaré le Belge, qui devra soutenir ses leaders. Enfin, Edward Theuns roulera son 3e Tour. Rapide au sprint, il est l'autre Belge de l'équipe Trek-Segafredo outre Jasper Stuyven.