Tour des Alpes: Moscon double la mise, Yates garde la tête du classement

L'Italien Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers) a glané mercredi à Naturno (Italie) un deuxième succès en trois jours, en s'adjugeant la 3e étape du Tour des Alpes, dont le classement général reste dominé par le Britannique Simon Yates (Bike Exchange).

A l'issue des 162 km de l'étape partie d'Imst, dans l'ouest de l'Autriche, le coureur de 27 ans, rescapé d'une échappée au long cours, a devancé au sprint l'Autrichien Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) et l'Australien Michael Storer (DSM).

Yates, qui a franchi la ligne au sein du peloton avec une cinquantaine de secondes de retard sur le vainqueur, conserve la tête du classement général avec 45 secondes d'avance sur le Russe Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers). Ce dernier, impliqué dans une chute à l'aube des 30 derniers kilomètres, a failli perdre gros mais est parvenu à réintégrer le peloton à temps.

L'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), parti en contre-attaque dans la dernière difficulté du jour, a grappillé une cinquantaine de secondes sur Yates et se replace au classement général (3e à 1:04).

Après la victoire en solitaire du Britannique mardi, quatre coureurs se sont disputés la gagne à Naturno: Moscon, Storer, Grossschartner et son équipier Matteo Fabbro.

Le quatuor, issu d'une échappée matinale, a résisté de justesse au retour d'un groupe de cinq coureurs, composé de plusieurs autres fuyards et de Bilbao.

Bien aidé par un dernier relais solide de Fabbro, Grossschartner a réussi à déborder Moscon au cours du sprint mais est sorti à l'extérieur du dernier virage et s'est fait chiper la victoire par Moscon, placé à l'intérieur.

La journée a par ailleurs été marquée par le retrait de la course de l'équipe UnoX-Cycling.

La formation "a été notifiée d'un cas de Covid à la suite d'une batterie de tests menés mercredi, après qu'un membre de l'équipe a fait état de symptômes grippaux", ont expliqué les organisateurs sur le site de l'épreuve.

Le coureur le mieux classé d'UnoX-Cycling était le Norvégien Tobias Halland Johannessen, quinzième.

Jeudi, les coureurs resteront en Italie et devront parcourir 168,6 km entre Naturno et Valle del Chiese. L'étape sera émaillée de plusieurs ascensions dont un col de 1re et un col de 2e catégorie.