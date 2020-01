Tour Down Under - L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) remporte la seconde étape

(Belga) Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté mercredi la seconde étape de la 22e édition du Tour Down Under, mercredi près d'Adélaïde en Australie. Après 135,8 km de Woodside vers Stirling, le coureur de 25 ans a laissé derrière lui Daryl Impey et Nathan Haas.

Jeudi sera le terrain de jeu des sprinters, avec un finish d'une troisième étape vallonnée à 131 kilomètres d'Unley près de Paracombe, placé à la fin de la longue montée de Torens Hill Road (1,7 km, 9,3 % de dénivelé). (Belga)