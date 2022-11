Trophée X2O - Tom Pidcock débloque son compteur: "Content de gagner avec le maillot arc-en-ciel"

(Belga) Le Britannique Tom Pidcock a remporté sa première victoire de la saison dans les labourés en s'adjugeant le cross de Courtrai, 2e manche du Trophée X2O, samedi. "Je me sens bien. Ma condition est meilleure que l'année dernière et je suis très content de gagner avec le maillot arc-en-ciel", a confié Pidcock après la course.

Un premier succès que le champion du monde a décroché après un long effort en solitaire. "Je n'ai jamais été sûr de la victoire car mon avance a toujours oscillé autour des 8 secondes. Je devais rester concentré et ne pas baisser le rythme. Mais je n'étais pas nerveux pour autant." Pidcock a pu profiter de la bataille pour la 2e place pour accroître son avance. "Cela m'a surpris mais ils se sont rapprochés dans le final. Je suis content de cette victoire. Je m'amuse toujours en cyclocross et je me sens soutenu en Belgique. Demain (dimanche, ndlr), Mathieu van der Poel sera présent à Hulst, j'ai hâte de lutter contre lui pour la victoire", a conclu le Britannique. (Belga)