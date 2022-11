(Belga) Theo Reinhardt, malade, a quitté vendredi soir les Six Jours de Gand. Reinhardt formait un duo avec son compatriote Roger Kluge. Les champions d'Europe de l'américaine occupaient la septième place, à six tours de Lindsay De Vylder et Robbe Ghys.

Kluge terminera la compétition associé au Suisse Silvan Dillier. Ce dernier avait perdu son équipier Stijn Steels, victime d'une lourde chute le premier soir. (Belga)