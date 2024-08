A54, ring de Bruxelles, carrefour Léonard: de nouvelles phases de travaux arrivent sur nos routes, à quoi faut-il s'attendre?

Un chantier de réhabilitation des revêtements du Ring de Bruxelles (R0) entre l'échangeur d'Haut-Ittre et la Région flamande sera mené du 5 au 30 août, apprend-on dans un communiqué. On parle de 4 kilomètres de travaux vers la Flandre. Dans l'autre sens, les voies vers Mons ne sont pas concernées étant donné qu'elles ont été réhabilitées en juillet.

- La circulation sera basculée sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite. Toutes les bretelles d'accès et de sortie seront à nouveau praticables.

Ceux venant de Namur, toujours vers Charleroi, seront également invités à reprendre le R3, au niveau de l'échangeur d'Heppignies cette fois.

Depuis Nivelles vers Charleroi, les automobilistes devront reprendre l'autoroute E42 et ensuite le R3.

En plus de cela, aux mêmes dates, la bretelle connectant l'autoroute E42 venant de Mons à l'A54 vers Bruxelles sera fermée "pour des raisons de sécurité, afin d'éviter des croisements de flux".

Dès lors, les usagers venant de Mons sur la E42 voulant se diriger vers Bruxelles seront invités à reprendre l'autoroute E19 via l'A501. Ils pourront aussi accéder à la A54 en effectuant un demi-tour à l'échangeur de Gosselies (N5).

Deux autres phases seront réalisées successivement, annonce encore la SOFICO. La société wallonne communiquera ultimement sur ces dernières.

Carrefour Léonard

Du nouveau aussi, à partir de ce lundi, au niveau du carrefour Léonard. L'Agence flamande en charge du réseau routier et du trafic des travaux à l'entrée du tunnel Léonard, sur le ring extérieur de Bruxelles, en direction de Zaventem. La circulation ne se fera plus que sur une seule bande jusqu'au dimanche 18 août, avertit-elle dans un communiqué.

Les automobilistes en provenance de Waterloo devront composer avec un temps de trajet plus long.

Ce chantier durera deux semaines au cours desquelles le trafic dans le tunnel ne sera plus possible que sur la bande de gauche. Bien qu'une bande de circulation ait été libérée sur l'E411 en provenance de Zaventem et en direction de Namur, les embarras de circulation se poursuivront sur le ring intérieur jusqu'à la fin du mois de novembre, soit environ deux semaines de plus qu'initialement annoncé, ajoute l'agence flamande.

Les travaux de voirie étant fortement dépendants des conditions météorologiques, il est par ailleurs possible que le calendrier soit modifié.

Toujours sur le carrefour Léonard, la liaison entre le ring extérieur (de Waterloo vers Zaventem) et la E411 en direction de Hermann Debroux/Auderghem est également fermée jusqu'à fin octobre au moins. La liaison entre Auderghem et le ring intérieur vers Waterloo est également fermé le temps des travaux.