"Je ne vois pas à travers le toit!": Fabian se fait flasher pour excès de vitesse, le panneau 30 était placé à plus de 3,5m de haut

À Houdeng, dans la commune de La Louvière, un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h suscite la controverse. Placé à une hauteur estimée à plus de 3 mètres sur le rue de l'Hospice, il serait invisible pour les automobilistes venant des rues perpendiculaires, notamment de la rue de la Jobrette. Cerise sur le gâteau, un radar de vitesse a été placé une centaine de mètres plus loin.

Le quarantenaire rebrousse chemin pour vérifier la signalisation. C'est à ce moment-là qu'il réalise : "Le panneau doit être placé à plus de 3,5 mètres de haut, quand vous venez de la rue de la Jobrette, on ne voit pas le panneau", déplore-t-il. Après avoir mesuré la hauteur, il conclut que le la tranche inférieure du panneau 30 se trouve même un peu plus haut, à 3,6 mètres de haut.

Fabian, 49 ans, originaire de Manage, ne s'attendait pas à devoir payer d'amende ce jour-là. "Je venais d'avoir conduit ma femme chez le dentiste. Je ne passe pas si souvent que ça par là", explique-t-il via le bouton orange Alertez-nous. Au volant de sa voiture citadine, Fabian est surpris par un LIDAR à 42 km/h dans cette zone limitée à 30. "Quand j'ai vu le flash, je me suis dit que ce n'était pas possible, je l'ai même dit à ma femme !"

"J'ai une Audi A1. Je ne vois pas à travers le toit", lance-t-il avec frustration. "Il faut quand même que le panneau soit visible. Quand on vient tout droit, on le voit, mais quand on vient de la rue adjacente, ce n'est pas possible." Le conducteur, qui a son permis depuis trente ans sans accident, se sent particulièrement injustement traité. "Ça m'a mis hors de moi. Si je suis obligé et contraint de payer, j'aurais mal au ventre. Même si c'est 50 euros. C'est très mal renseigné".

Signalisation conforme mais...

La commune, quant à elle, défend sa position. Gwennaëlle Furlanetto, cheffe du service mobilité et réglementation de La Louvière, affirme : "Il n'y a pas de règle de limitation maximum sur la hauteur, il y a une hauteur minimum. La police a vérifié que la signalisation était bien conforme." Elle ajoute cependant : "Si on se rend compte que le panneau peut être mieux placé, on va mieux le placer".

"Je trouve ça vraiment limite", rétorque Fabian. "Ici, on est plus proche de la machine à pognon qu'autre chose", s'énerve le conducteur qui souligne qu'aucune autre signalisation n'a été mise en place entre ce panneau haut perché et le radar de vitesse. "Même ma voiture qui lit les panneaux ne l'a pas vu, j'ai une voiture récente avec une caméra, elle n'a pas vu le panneau".