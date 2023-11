Affaire PFAS: à Jurbise, "on ne donne plus d'eau du robinet aux enfants" jusqu'à nouvel ordre

Pour prévenir toutes les contaminations éventuelles, la commune de Jurbise a organisé des prélèvements indépendamment de ceux de la Société Wallonne Des Eaux. L'objectif est d'avoir les taux précis de particules PFAS et des résultats rapides. En attendant, des mesures de prévention ont été prises.



Nathan Mahée, expert en charge des prélèvements Hainaut Analyses, a effectué les premiers prélèvements à l'école communale d'Erbisoeul à Jurbise. "Le matériel qui est utilisé doit être nickel pour pas qu'il y ait la moindre impureté dans l'échantillon qui pourrait interférer sur l'analyse", explique l'expert. La consigne est de ne plus consommer d'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. Il a donc fallu renforcer le stock de bouteilles d'eau.



"Lundi matin, nous avons eu une réunion avec la commune et elle a pris les choses en main en décidant de ne plus donner d'eau du robinet aux enfants par rapport aux fontaines et ils nous ont apporté des bouteilles d'eau au cas où les enfants n'auraient pas assez dans leur gourde si au cours de la journée ils doivent les remplir", détaille Delphine Lebon, directrice de l'école communale d'Erbisoeul.



Au total, six prélèvements ont été réalisés par un organisme indépendant. Ces tests ne sont pas liés à ceux de la Société Wallonne Des Eaux. Les résultats seront connus dans une semaine.