Comment transformer le CO2 des usines en vêtements? C'est le défi d'une start-up qui s'installe à Anvers

Pionnière en la matière, la jeune pousse Fairbrics veut récupérer le CO2 rejeté par les industriels pour le transformer en bobines de polyester, avec "l'installation d'une usine pilote qui devrait voir le jour mi-2024" à Anvers, explique à l'AFP son président Benoît Illy.

"Nous utilisons du CO2 industriel. Le problème, ce n'est pas la capture, c'est 'qu'est-ce qu'on en fait, après la capture ?' Ça coûte cher de s'en débarrasser et aujourd'hui, il n'y a pas de valorisation", fait-il remarquer. "Quand on compare notre produit avec une fibre actuellement sur le marché, on note que cette technologie permet de réduire l'impact carbone de 70%", poursuit-il.

"S'habiller est un besoin primaire", poursuit Benoît Illy. "Le polyester, en étant une fibre synthétique, peut être produit de manière très efficace, en utilisant très peu d'eau et de ressources, contrairement au coton, fibre naturelle, mais qui a un impact désastreux sur l'environnement."

Selon les prédictions de la start-up Fairbrics, le coût "sera voisin des productions de matières pétrosourcées, entre le même prix et deux fois plus cher", précise Benoît Illy. "Les marques nous ont dit que c'était acceptable, car il y a un bénéfice environnemental."

Il n'y a pas d'accord signé pour l'heure mais l'entreprise a noué trois partenariats avec des grandes marques de prêt-à-porter, H&M, Aigle et On-Running, qui ont payé une partie de son développement. Bientôt à Anvers