"Il a serré sans pitié": Madeleine raconte cette nuit d’horreur, quand son ex a tué son fils Luca

Cette affaire a ébranlé toute la Belgique. Luca est devenu un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le 2 février 2022, sa maman, Madeleine, a failli mourir. Son ex-compagnon, Pietro, n'a pas supporté la séparation et n'ose pas imaginer qu'elle puisse un jour refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Alors, pour qu'elle n'appartienne à personne d'autre, il a décidé de la tuer et de se suicider ensuite. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est finalement Luca, le jeune Liégeois qui est tué alors qu'il tente de sauver sa maman.



Un crime parfait ? : Affaire Tiktokeur, ce mardi à 20h25 sur RTLTVI

