Au Royaume-Uni, bond des pénuries de médicaments depuis le Brexit

"De plus en plus de patients à travers le Royaume-Uni voient leur pharmacien leur dire que leur traitement n'est pas disponible, ne sera peut-être pas disponible rapidement et ne sera probablement pas disponible dans aucune autre (pharmacie) à proximité", résume ainsi dans un communiqué Mark Dayan, du Nuffield Trust, qualifiant le phénomène de "choquant".

Les médicaments "ne circulent plus aussi facilement" entre le Royaume-Uni et l'UE, et les autorités britanniques mettent aussi en général plus de temps que les autorités européennes pour autoriser de nouveaux médicaments.

Conséquence: le gouvernement est contraint de déclencher beaucoup plus souvent le mécanisme financier permettant de surpayer des médicaments parce que les alternatives moins chères ne sont plus disponibles.