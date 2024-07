Des mobiliers de jardin à bas prix, des maillots bradés: comment la météo force les commerçants à solder un maximum

La fin des soldes arrive avec la promesse de démarques encore plus intéressantes pour les clients. La météo est en cause, alors que les articles d'été n'ont pas rencontré le succès escompté. Les commerçants réagissent en proposant des réductions plus importantes pour écouler leurs stocks.

Chez nous, cette dernière semaine de soldes risque d'être très intéressante pour les clients. Avec la météo qu'on a connue, tous les articles d'été, que ce soit des vêtements ou du mobilier de jardin, n'ont pas vraiment eu beaucoup de succès. Résultat, les commerçants vont proposer des démarques encore plus importantes. Et ces consommateurs en profitent : "Sincèrement, j'achète et je mets sur le côté. Et quand il fait beau, on fait sortir ça dans le jardin et on profite", "J'ai fait une petite affaire dans un magasin ici plus haut, de bricolage, une table à moitié prix, des chaises, 3 plus 1 gratuite". Pour ce commerçant de mobiliers de jardin : "Ce sont de très bons exemples, ce sont des produits qui ne sont pas reconduits l'année prochaine dans la gamme et donc on les liquide à moins 50 %".

À lire aussi Soldes d’été: les commerçants débutent la période dans l’incertitude

La météo a motivé certains achats

Par manque de soleil, la plupart des clients ne se dirigent pas vers ce type de produit. Conséquence, pour écouler le stock, les réductions sont plus importantes. Dans ce magasin de vêtements par exemple, d'habitude, ce sont les maillots de bain qui ont la cote. Et pourtant, la veste de pluie est le produit qui leur apporte le plus d'argent ce mois-ci. "On a vendu dans toutes les couleurs, en long, en court, pour se protéger de la pluie. Donc ça a été vraiment l'article phare de cet été", explique cette vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter.