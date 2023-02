Colruyt rappelle le pâté bloc de la marque Boni Selection

Les produits incriminés ont été vendus dans les magasins Colruyt de Belgique et via Collect&Go entre le 28/1/2023 et le 6/2/2023 inclus et portent les dates limites de consommation (DLC) des 21/2/2023, 26/2/2023 et 28/2/2023.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé, ajoute Colruyt qui précise que les produits concernés ont été retirés des rayons.

L'infection par la bactérie Listeria monocytogenes peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, rappelle la chaîne. Les symptômes possibles se caractérisent par des nausées et des vomissements, des crampes abdominales, de la diarrhée ou de la constipation, des maux de tête et une fièvre persistante. Ces symptômes se déclarent généralement dans les 2 à 60 jours après consommation.

Les personnes qui ont consommé ce produit et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant, ajoute le magasin.