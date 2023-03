Delibio rappelle des saucissons secs de la marque Bioporc

Le grossiste et distributeur de produits bio Delibio procède lundi au rappel, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de lots de saucissons de la marque Bioporc. Ce rappel intervient en raison d'une présence possible de Listéria monocytogenes.

La date limite de consommation (DLC) des saucissons secs nature est le 13/05/2023. Ils comportent les numéros de lot 123072265 et 123073203.

Les produits en question sont des saucissons secs nature et des saucissons secs au poivre vert de 200 grammes dans des emballages kraft. Ces produits ont été mis en vente du 20/03/2023 au 24/03/2023.

Les dates limite de consommation (DLC) des saucissons secs au poivre vert sont le 13/05/2023 et le 20/05/2023 et ils comportent les numéros de lot suivants : 123073182 et 123080189.

Delibio demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Les consommateurs désirant des informations complémentaires peuvent appeler le 067/34.15.59 ou écrire à l'adresse info@delibio.be.