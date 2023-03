RTL modernise ses marques: voici les nouveaux noms et logos des chaînes du groupe

Vous l'avez remarqué dès le mois de janvier avec le nouveau RTL info: notre entreprise de média est en pleine mutation. La suite a été annoncée ce lundi 27 mars: RTL Belgium poursuit la modernisation de ses marques, avec de nouveaux noms et de nouveaux logos. Les changements les plus marquants: il ne faudra plus dire Club RTL et Plug RTL, mais... RTL club et RTL plug ! Vous remarquerez aussi le nouveau logo de RTL play et de RTL sports.

RTL club et RTL plug évoluent dans leur nom (les 2 composants ont été inversés pour donner plus d’importance à la marque RTL) et adoptent de nouvelles couleurs témoignant du dynamisme et de la spécificité de la programmation de ces chaînes. RTL club sera désormais la chaîne des sensations avec d’avantage de sports et de blockbusters qui feront vibrer petits et grands. RTL plug adopte le créneau du feel good : des contenus plus légers pour divertir notre jeune (et moins jeune) public.