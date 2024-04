Des travaux nocturnes de plusieurs mois débuteront lundi sur le ring d'Anvers

Lundi débuteront des travaux nocturnes qui s'étaleront sur plusieurs mois sur le ring d'Anvers (R1), dans le but de réduire les nuisances sonores de la chaussée. L'Agence flamande des Routes et de la Circulation (AWV) procédera au rainurage de fines cannelures dans le revêtement en béton afin d'atténuer le bruit de roulement des pneus des véhicules.

Les travaux débuteront le 15 avril, au soir, sur la portion de l'autoroute en direction de Gand, depuis l'échangeur Anvers-Est jusqu'au pont de la Kolonel Silvertopstraat, et devraient s'achever début juin. Ils se poursuivront sur la chaussée en direction des Pays-Bas. L'ensemble du chantier devrait être terminé début septembre.

Afin de minimiser les perturbations du trafic, les travaux seront réalisés en soirée et durant la nuit. En semaine, ils ne débuteront pas avant 21h00 et la circulation sera rétablie au plus tard à 6h00. Le samedi, les travaux pourront se prolonger jusqu'à 9h00.