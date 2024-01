Febelfin demande que le prochain bon d'Etat à un an soit "équilibré"

Quant à la réduction de moitié du précompte mobilier - encore applicable jusqu'au 30 juin -, elle crée des "distorsions dans les conditions de concurrence", assure la fédération, qui dit espérer que la prochaine émission respecte le principe d'égalité avec les produits bancaires similaires tels que les comptes à termes ou les prêts obligataires.

Enfin, l'organisation souligne que le gouvernement avait présenté la précédente obligation à court terme comme une alternative à l'épargne réglementée - afin d'encourager les banques à augmenter leurs taux d'intérêt -, alors qu'il s'agit d'un produit d'investissement. "Les banques sont légalement tenues de proposer à leurs clients un produit qui réponde aux besoins et attentes de ceux et celles-ci, et à propos duquel ces clients ont été bien informés (...). Une protection dont les investisseurs ne bénéficient pas lorsqu'ils souscrivent directement via l'Agence fédérale de la dette", rappelle-t-elle.