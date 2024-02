Fin du démantèlement de l'ancienne centrale des Awirs à Flémalle

Depuis le 1er janvier 2024, le site est prêt à accueillir de nouvelles activités industrielles. "A court terme, il servira de lieu de stockage pendant la construction de la nouvelle centrale de Flémalle", précise Engie.

Cette centrale, en service depuis 1951, a produit de l'électricité jusqu'en août 2020, soit pendant plus 69 ans. Au plus fort de son activité, la centrale des Awirs a été la plus grande centrale thermique de Wallonie avec plus 650 MW de capacité installée. Elle a fonctionné au fuel, au gaz, au charbon et en 2005, une première mondiale, avec une unité 100% à la biomasse. Avec ses 75 MW, cette unité 4 fut longtemps la plus grande centrale à la biomasse de Wallonie et ce jusqu'à sa mise à l'arrêt définitif, en août 2020.