ING affirme vouloir arrêter le financement de l'industrie pétrolière et gazière d'ici 2040

ING a l'intention de mettre fin aux financements dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz d'ici 2040, a indiqué le CEO Steven van Rijswijk à l'agence de presse Reuters. Dans le cadre d'une nouvelle stratégie climat, le groupe bancaire néerlandais souhaite en outre tripler, dans les deux prochaines années, ses prêts accordés aux solutions d'énergie durable, a ajouté le responsable.

ING confie avoir pris cette décision dans la foulée de l'accord conclu plus tôt dans le mois au sommet pour le climat à Dubaï (COP28). Les pays signataires se sont engagés à progressivement renoncer aux énergies fossiles tout en encourageant le développement des sources renouvelables.

Selon sa nouvelle stratégie, ING va réduire de 35% d'ici 2030 ses prêts au secteur gazier et pétrolier dit "upstream", une mesure qui doit contribuer à réduire de moitié le nombre absolu d'émissions de son portefeuille. Une décennie plus tard, la banque souhaite en finir avec le financement de l'exploration et de l'extraction de pétrole et de gaz. "Nous avions dans un premier temps annoncé une réduction de 50% d'ici 2040 de notre exposition aux projets gaziers et pétroliers 'upstream'; aujourd'hui nous affirmons en sortir complètement", a précisé M. Van Rijswijk.