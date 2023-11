ING réorganise la banque de détail, sans réduction du personnel

ING a présenté jeudi, lors d'un conseil d'entreprise ordinaire, un changement d'organisation au sein de la banque de détail. Quatre cents employés sont concernés par cette réorganisation et auront le choix entre l'évolution vers une nouvelle fonction, des options de mobilité interne ou un départ volontaire. "On ne prévoit pas de diminuer le nombre d'agences, ni de réduire le personnel", indique le porte-parole Renaud Dechamps à l'agence Belga, confirmant une information de L'Echo.

Cette réorganisation de la banque de détail s'inscrit dans la continuité de la vision stratégique "Route 24", qui vise à simplifier les opérations bancaires et à améliorer l'expérience client.

Les changements prévoient la création des nouvelles fonctions d'expert financier en agence, qui disposera d'une expertise sur les différents produits offerts par la banque et aidera les clients à l'utilisation des outils digitaux, et d'experts spécialisés en matière de prêts hypothécaires, d'investissements et d'assurances. Ceux-ci seront accessibles en personne dans les bureaux ou à distance, en fonction des préférences du client, détaille ING.