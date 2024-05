L'inflation reste stable mais les prix de certains aliments continuent d'augmenter: voici les produits les plus touchés

L'inflation est restée stable, passant de 3,37% en avril à 3,36% en mai, selon les dernières données publiées jeudi par Statbel. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, a atteint 2,80% en mai, contre 3,26% en avril et 3,85% en mars et diminue ainsi pour le 12e mois consécutif.

Pour l'énergie, l'inflation s'élève à 11,17% en mai contre 9,19% le mois précédent. Par rapport à avril, les prix du gaz naturel ont augmenté de 0,6% et ceux de l'électricité ont diminué de 2,9%. Les carburants ont coûté 5,1% de plus qu'en mai de l'année dernière et ont diminué de 2,3% en mai par rapport au mois précédent.