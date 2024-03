La baisse du chômage se confirme en février

Cette diminution n'est toutefois pas visible dans toutes les catégories d'âge. Ainsi, le nombre de chômeurs complets de moins de 25 ans a grimpé de 5,7% par rapport à février 2022 pour atteindre 20.806 allocataires. Une hausse, très légère (+ 0,2%), est également observée chez les 25-49 ans. La tendance est inverse chez les 50 ans et plus avec une baisse de 8,1% sur douze mois, pour un total de 95.982 personnes.

Cette baisse du chômage complet a été plus important chez les femmes (- 4.193 allocataires ou - 3,9% sur un an) que chez les hommes (- 6.490 allocataires ou - 1,3%).

La Wallonie, avec 122.050 allocataires enregistre la plus forte chute du nombre de chômeurs à 3,3% sur un an, devant la Flandre (- 2%) et ses 101.989 chômeurs complets, et la Région bruxelloise (- 1,1%), qui en compte 59.281.

C'est principalement le chômage de très longue durée (2 ans et plus) qui diminue fortement (- 9,9 %) alors que le chômage complet de courte durée (moins d'un an) et celui dont la durée est comprise entre un et deux ans grimpent respectivement de 3,5% et de 9,2%.

Comme en janvier, le chômage temporaire a une nouvelle fois augmenté sur base annuelle, de 11,5% cette fois. Un total de 172.972 personnes étaient sous ce régime en février, rapporte l'Onem, qui explique cette tendance par les intempéries.