La Belgique et l'Italie dominent le Brussels Beer Challenge

La Belgique est à nouveau sortie grande gagnante du Brussels Beer Challenge (BBC), mais c'est l'Italie qui a créé la surprise de cette 12e édition en raflant la deuxième place. Le podium est complété des Pays-Bas, avec 34 médailles. L'Italie en gagne trois de plus et la Belgique repart avec 80 bières primées. La cérémonie de remise des prix a eu lieu lundi à Horeca Expo à Gand.

Certes, la Belgique et l'Italie présentaient le plus grand nombre d'échantillons à cette épreuve internationale au cours de laquelle plus de 1.800 bières de 37 pays ont été soumises à un jury d'une centaine de membres issus des quatre coins du monde. Cette deuxième place italienne n'en traduit pas moins l'engouement que connaît actuellement la Botte pour la bière. "De nombreuses micro-brasseries ont fleuri à travers le pays, proposant une grande variété de bières artisanales, expérimentales et de haute qualité", commentent les organisateurs du BBC.

Le palmarès détaillé reflète cette percée italienne puisque la Millican Extra, une bière ambrée de 7% produite par la brasserie Mezzopasso dans les Abruzzes, a été désignée meilleure bière de la compétition.