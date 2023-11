La maison-mère de Guinness, Baileys et Smirnoff émet un avertissement sur ses résultats

Le géant britannique des boissons Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness, Baileys) plonge vendredi à la Bourse de Londres après avoir averti que ses perspectives étaient moins bonnes qu'initialement annoncé pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

"Nous gardons une bonne dynamique dans quatre de nos cinq régions, mais au niveau du groupe, au premier semestre de notre exercice décalé 2023/2024, nous attendons à présent une croissance plus lente que pour le" semestre précédent, indique le plus grand distillateur mondial dans un communiqué vendredi.

Le titre dévissait de 11,8% à 2.861,00 pence à la Bourse de Londres vers 09h00 GMT (10h00 HB), et s'affiche en recul de 22% depuis le début de l'année.

Le groupe anticipe par ailleurs que les "difficultés vont persister dans l'environnement opérationnel" tant en ce qui concerne les pressions sur les coûts que sur les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques

"Les pressions macroéconomiques dans la région se traduisent par une consommation plus faible et des consommateurs qui optent pour des marques moins chères", détaille Diageo.

Il attribue ce ralentissement à "une performance notablement affaiblie en Amérique latine et dans les Caraïbes", où les ventes, qui représentent 11% du chiffre d'affaires de Diageo, "sont projetées en recul de 20% sur un an à périmètre comparable au premier semestre", qui clôture fin décembre.

Le groupe britannique souligne que dans les autres régions, de bons résultats sont enregistrés. Il souligne toutefois que la croissance en Europe et en Asie-Pacifique risque d'être, au second semestre de son exercice décalé, moins importante qu'à la même période l'an dernier. En Asie-Pacifique, les ventes sont ainsi affectées par une reprise plus lente qu'attendue en Chine.

Diageo a tout de même maintenu ses prévisions à moyen terme.