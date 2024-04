Déclaration d'impôt 2024: plusieurs nouveautés font leur apparition

Environ quatre millions de Belges recevront une proposition de déclaration simplifiée (PDS) pour l'exercice d'imposition des personnes physiques 2024, soit 150.000 de plus que l'année précédente, a annoncé mercredi le SPF Finances lors d'une conférence de presse. Plusieurs nouveautés ont été mises en place à cette fin. La déclaration d'impôt comptera par ailleurs 10 codes de moins en Wallonie et en Flandre et 4 de moins à Bruxelles.

Au total, 59% des contribuables belges hors indépendants seront concernés par une PDS en 2024. Cette dernière a été étendue sous certaines conditions aux personnes déclarant des frais de garde d'enfants et à celles qui perçoivent des revenus issus de l'économie collaborative ou du travail associatif. Sauf exceptions, les héritiers d'une personne décédée se verront aussi proposer une déclaration simplifiée.