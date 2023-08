La météo bouleverse à nouveau le calendrier des travaux sur le ring de Bruxelles

Le ring de Bruxelles (RO), qui devait initialement être fermé pour un troisième week-end consécutif samedi et dimanche prochains, sera finalement interdit à la circulation dès mardi 22h00 et ce jusque vendredi 06h00, en direction de Bruxelles, entre les échangeurs "Lillois/Braine-l'Alleud" et "Waterloo", annonce lundi la Sofico.